De Black Friday, eMAG scade pretul anvelopelor de iarna pana la 99 de lei. Este vorba despre anvelopele de iarna Tigar WINTER 195/65R15 91H, care au pretul scazut de la 179 de lei. eMAG pregateste si alte surprize ce vor fi publicate vineri dimineata, cand se da startul oficial la Black Friday 2018.



Anvelopele Tigar au urmatoarele caracteristici:



- Numeroase blocuri de rulare si o densitate mare de lame;



- Micro-nervuri detaliate in caneluri;



- Design special cu unghi transversal;

- Consum optimizat de combustibil;



- Compus de silica nou.



Anul acesta, eMag a programat Black Friday 2018 pe 16 noiembrie. Cel mai mare retailer online are si un ghid pentru cei care vor sa profite de promotii.



1 Pregateste lista cu produsele favorite



2 Asigura-te ca ai datele complete in cont



3 Instaleaza aplicatia eMAG si afli cand incepe Black Friday



4 Cu cardul salvat cumperi imediat



5 Continua cumparaturile si simte adrenalina in ziua cu cele mai multe reduceri din an